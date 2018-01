Juventus vence a 1ª na Copa Interior Na partida realizada pela manhã, que abriu a segunda rodada da Copa Futebol Interior, o Juventus surpreendeu a Portuguesa Santista, em Santos, vencendo por 1 a 0. Com o resultado, os dois times ficam com três pontos no Grupo Leste, já que na estréia o Juventus havia sido derrotado pelo Nacional, por 1 a 0, enquanto a Lusa tinha vencido o União Barbarense por 3 a 2. O gol da vitória, no estádio Úlrico Mursa, foi marcado por Samuel aos 19 minutos do primeiro tempo. A rodada será completada, neste domingo, às 11h00, com mais sete jogos: Bandeirante X Rio Preto, Marília X Olímpia, Mirassol X Francana, Noroeste X Comerc ial, XV de Jaú X Barbarense, Nacional X Internacional, Sãocarlense X São Bento.