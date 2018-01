Juventus vence a 4.ª seguida na Itália Com um gol do francês Vieira, a Juventus de Turim derrotou a Udinese por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Údine, e manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano, após quatro rodadas. Com 12 pontos, a atual campeã nacional lidera sozinha a competição A primeira colocação da Juventus é seguida de perto por Fiorentina e Palermo, que estão dois pontos atrás. O time de Florença viajou até o sul da Itália e ganhou do Lecce por 3 a 1. O Palermo venceu em casa o Reggina por 1 a 0. No estádio San Siro, o Milan bateu a Lazio por 2 a 0, com gols do ucraniano Shevchenko e do meia brasileiro Kaká. A rival Inter de Milão jogou fora de casa e derrotou o Chievo Verona por 1 a 0, com gol do zagueiro argentino Samuel. Os outros resultados desta quarta rodada foram Roma 4 x 1 Parma, Ascoli 1 x 1 Siena, Empoli 3 x 1 Cagliari, Messina 0 x 0 Livorno e Treviso 0 x 2 Sampdoria.