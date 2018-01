Juventus vence a Fiorentina por 2 a 1 - A Juventus derrotou a Fiorentina, neste sábado, por 2 a 1, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano, com 47 pontos, seguido pela Roma, com 45 pontos e a Inter de Milão, com 43 pontos. A Juventus abriu o placar com o francês David Trezeguet. Três minutos depois, o brasileiro Adriano empatou para a Fiorentina. A definição do placar veio com o gol de Del Piero. Com a derrota, a Fiorentina permanece na penúltima colocação. Ainda neste sábado o Milan recebe o Atalanta. Outros sete jogos fecham a 23.ª rodada este domingo: Brescia x Roma, Parma x Torino, Perugia x Lecce, Piacenza x Venezia, Udinese x Bologna, Verona x Inter, Lazio x Chievo.