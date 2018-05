Juventus vence a líder Internazionale e encosta no Italiano

Em jogo nervoso e equilibrado, a Juventus venceu o clássico deste sábado e derrubou a líder Inter de Milão por 2 a 1, em Turim. O volante brasileiro Felipe Melo acabou expulso no final da partida após dar duas cotoveladas no atacante Balotelli.

A derrota queimou um pouco a "gordura" acumulada pela Inter na liderança da tabela do Campeonato Italiano. O time de Milão estacionou nos 35 pontos e perdeu a chance de disparar na ponta. Enquanto isso, o Milan chegou aos 31 e a Juventus, aos 30, na terceira colocação.

Como era esperado, as duas equipes fizeram um clássico equilibrado, com direito a uma pequena confusão dentro do gramado nos instantes finais da partida. A Juventus saiu na frente aos 19 minutos. Diego bateu falta na área e Chiellini escorou de cabeça. Felipe Melo também pulou para a bola, mas o árbitro confirmou o gol para Chiellini.

O empate da Inter veio ainda no primeiro tempo. Eto''o completou cruzamento dentro da área e acertou a cabeça, deixando tudo igual, aos 26 minutos. Mas os visitantes não embalaram e ainda viram os anfitriões voltarem melhor no segundo tempo. O goleiro Júlio César precisou fazer boas defesas para salvar a Inter.

Mas, aos 12, o brasileiro não conseguiu evitar o segundo gol da Juventus. Ele evitou gol de Sissoko e, no rebote, Marchisio bateu na saída do goleiro. Os minutos finais da partida foram marcadas pelas faltas duras e pelas discussões entre os jogadores.

A poucos instantes do final, Balotelli foi marcar Felipe Melo que, de costas, acertou duas cotoveladas no atacante. O lance gerou reclamação dos jogadores dos dois times. Exaltado, o goleiro Buffon quase agrediu um adversário. O árbitro, porém, expulsou apenas o brasileiro, que já tinha cartão amarelo.