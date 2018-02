Juventus vence a sexta seguida A Juventus segue impecável no Campeonato Italiano. Neste domingo, o time conquistou a sexta vitória consecutiva ao bater a Inter de Milão por 2 a 0, em Turim, com gols de Trezeguet e Nedved. Com isso, manteve-se na liderança da competição com 18 pontos, cinco a mais que o Milan, o segundo colocado. A Inter vem em quarto, com 12 pontos.