Juventus vence Cagliari e se reabilita

CAGLIARI - A Juventus se reabilitou no Campeonato Italiano, neste sábado, ao derrotar o Cagliari por 3 a 1, fora de casa, pela 24.ª rodada. Depois de três partidas sem vitória, a equipe de Turim chegou à vitória com dois gols do estreante Alessandro Matri, que enfrentou seu ex-time pela primeira vez.

O triunfo deixou a Juventus com 38 pontos, na provisória sétima colocação da tabela. O time do brasileiro Felipe Melo poderá perder uma posição no decorrer da rodada. O Cagliari, por sua vez, é o nono colocado, com 32.

Em sua estreia com a camisa da Juventus, Matri abriu o placar aos 21 minutos em chute cruzado. Na sequência, Chiellini contou com uma falha do goleiro e mandou para as redes. O árbitro, no entanto, anulou o gol.

O Cagliari só reagiu no segundo tempo. Acquafresca escorou cruzamento da esquerda e empatou o duelo. Mas Matri voltou a brilhar contra seu ex-time e marcou seu segundo gol na partida, em forte chute, aos 29 minutos. No final, Luca Toni acertou a cabeça e selou a vitória dos visitantes.

Também neste sábado, a Udinese confirmou o bom momento e venceu a Sampdoria por 2 a 0, diante de sua torcida. Autor do segundo gol, Di Natale se manteve na vice-artilharia, com 16 - atrás apenas de Cavani, do Napoli, com 17 - e chegou ao seu 100.º gol em campeonatos italianos. Sanchez marcara o primeiro da Udinese, que ocupa o quinto lugar da tabela, com 40 pontos.