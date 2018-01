Juventus vence clássico com Roma: 2 a 1 A Juventus ficou mais perto do título do Campeonato Italiano ao derrotar neste sábado, em Turim, a Roma por 2 a 1, com destaque para Alessandro del Piero, autor dos gols da líder da competição, com 64 pontos, seis a mais que a Inter, vice. Vincenzo Montella marcou para a equipe romana. O Milan, que perdeu para o fraco Empoli por 1 a 0, ocupa a terceira colocação com 55 pontos.