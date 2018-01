Juventus vence clássico de Turim de virada e dispara na ponta do Italiano

A Juventus lidera o Campeonato Italiano cada vez com mais sobra. Neste domingo, pela 16.ª rodada do torneio, a equipe venceu o dérbi de Turim com um 3 a 1 de virada sobre o Torino, no Estádio Olímpico, casa do rival, e ampliou a vantagem na ponta do torneio.

O resultado levou a Juventus aos 39 pontos, sete à frente de Roma e Milan, que se enfrentam na segunda-feira, na última partida da rodada. Já o Torino perdeu a chance de encostar na zona de classificação aos torneios europeus e parou nos 25 pontos, em sétimo lugar.

Em campo neste domingo, o Torino saiu na frente aos 15 minutos do primeiro tempo. Daniele Baselli foi à linha de fundo e cruzou para Andrea Belotti testar no canto direito de Buffon e sair para comemorar.

Mas a resposta da Juventus aconteceu aos 28. Após erro de passe do Torino no meio de campo, Mandzukic recebeu na direita e, de calcanhar, deixou Higuaín com o caminho livre para invadir a área e bater na saída do goleiro.

A partida prosseguiu com um empate no placar até os minutos finais, quando aos 37 a Juventus conseguiu a virada. Chiellini lançou Higuaín na grande área, o centroavante girou bem para cima da marcação e chutou no canto, sem chances de defesa para Joe Hart.

Já nos acréscimos, a Juventus chegou com uma verdadeira blitz na grande área, obrigou Hart a fazer duas boas defesas, enquanto o Torino não conseguia pegar os rebotes. Na última tentativa, Pjanic teve calma e rolou no cantinho para decretar o 3 a 1.

Na sequência do Campeonato Italiano, a Juventus encara a Roma no próximo sábado, em uma partida decisiva na briga pela liderança do torneio. No dia seguinte, o Torino enfrenta o Napoli fora de casa.

OUTROS RESULTADOS - Ainda neste domingo, a Udinese venceu a Atalanta por 3 a 1, fora de casa, e impediu que os adversários encostassem na zona de Liga Europa. Zapata, Fofana e Thereau balançaram as redes para os visitantes e Kurtic descontou.

Jogando em casa, o lanterna Palermo perdeu mais uma partida neste domingo. O Chievo Verona fez 2 a 0, com gols de Valter Birsa e Sergio Pellissier e assumiu a nona posição no Italiano. Já Bologna e Empoli protagonizaram o primeiro 0 a 0 da 16.ª rodada.