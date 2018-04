Juventus vence clássico e encosta no G-4 do Italiano

A vitória no clássico válido pela 25ª rodada do nacional deixa a Juventus com 41 pontos, a apenas três da Inter, exatamente a quarta colocada - os quatro primeiros vão à Liga dos Campeões. Entre os dois times está a Udinese, que tem 43 pontos. A equipe de Milão, porém, tem um jogo a menos.

O resultado ainda deixa a Inter a oito pontos do líder Milan e a cinco do Napoli, segundo colocado, afastando novamente o time interista da briga por mais um título italiano. A derrota breca uma sequência de três vitórias - com boas atuações - do time comandado por Leonardo.

O único gol do jogo no Estádio Olímpico de Turim foi marcado por Matri. O atacante recebeu um cruzamento perfeito do dinamarquês Sorensen, acertou o cabeceio e não deu chances de defesa a Julio Cesar.

Contratado do Cagliari no final da mais recente janela de transferências do futebol europeu, Matri marcou o seu terceiro gol em três jogos com a camisa da Juventus. Os outros dois ele havia anotado na rodada passada, contra seu ex-clube. O atacante já tem 14 gols na temporada.