Juventus vence de virada pela Série A2 Em jogo nervoso, o Bragantino foi derrotado pelo Juventus por 3 a 2, de virada, na tarde deste sábado, em pleno Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Com o resultado, o Bragantino ficou momentaneamente na quarta e última colocação do Grupo 3, sem pontuar, enquanto o Juventus conquistou seus primeiros três pontos. Os dois times voltarão a campo no dia 28 de maio. O Bragantino irá enfrentar o Comercial, em Ribeirão Preto, enquanto o Juventus receberá o Araçatuba, na Rua Javari. Aproveitando o fato de jogar em casa, o Bragantino começou a partida buscando o ataque, tentando acuar o Juventus. O primeiro gol saiu aos 24 minutos, com Didi, que chutou de primeira na saída do goleiro Marcelo. Após o gol, o Bragantino diminuiu o ritmo e acabou cedendo o empate aos 42 minutos, quando Leandrinho, livre de marcação, arriscou de longe e surpreendeu o goleiro Alê. A etapa final começou mais movimentada e o Juventus se mostrava mais ousado. Em grande jogada individual, abusando da velocidade, Johnson driblou dois adversários e tocou para as redes de trivela para afazer o gol da virada, aos 18 minutos. Com o Bragantino nervoso por causa da pressão de sua torcida, o Juventus ampliou aos 39 minutos, com João Paulo completando, de dentro da área, mais uma bela jogada de Johnson. O Bragantino correu atrás da diferença e diminuiu aos 46 minutos, com Didi cabeceando após cruzamento da direita.