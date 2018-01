Juventus vence e consolida liderança da Série B na Itália A Juventus continua como líder indiscutível da Série B na Itália, após vencer o Genova, em casa, por 3 a 1, neste sábado. Os gols dos anfitriões, que agora somam 69 pontos na competição, foram marcados por Pavel Nedved, Gorgio Chiellini e David Trezeguet. Marco Di Vaio descontou para o Genoa, que está em terceiro com 61. Com a vitória, a Juventus abre sete pontos de vantagem sobre o Napoli, segundo colocado, que venceu fora de casa o Frosinone por 2 a 1 e está na vice-liderança com 62 pontos. O time mandante segue com 42 e está em 12.º. Outros jogos deste sábado: Bologna 2 x 0 Verona, Brescia 1 x 0 Lecce, Pescara 1 x 2 Arezzo, Piacenza 2 x 1 Crotone, Spezia 2 x 2 Triestina, Treviso 1 x 1 Modena e Vicenza 1 x 1 Rimini.