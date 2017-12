Juventus vence e continua na liderança A Juventus fez a lição de casa e venceu o modesto Treviso por 3 a 1, neste domingo, no Estádio Delle Alpi, em Turim. Com isso, foi a 36 pontos e manteve a diferença de cinco para o vice-líder Milan no Campeonato Italiano. Mesmo jogando em casa, a Juventus foi surpreendida com um gol de Parravicini aos 25 minutos. No entanto, não demorou a reagir e virou antes mesmo do fim do primeiro tempo, com gols do atacante romeno Mutu, aos 37, e o artilheiro Trezeguet, aos 43. Na segunda etapa, Del Piero, aos 38, definiu o placar. A Inter de Milão manteve-se no quarto lugar ao bater o Messina fora de casa por 2 a 1. Os gols do time milanês foram todos de sul-americanos: o uruguaio Recoba e o argentino Cambiasso. De Napoli descontou. Com o resultado, a Inter foi a 26 pontos e ficou provisoriamente a dois da terceira colocada, a Fiorentina, que joga ainda neste domingo contra a Roma na capital do país. Confira os outros resultados deste domingo: Ascoli 1 x 1 Palermo, Cagliari 2 x 0 Sampdoria, Empoli 2 x 3 Lazio, Parma 1 x 2 Udinese, e Siena 0 x 0 Reggina.