Juventus vence e dispara na ponta da Série B do Italiano A 30.ª rodada da Série B o Campeonato Italiano foi muito boa para a Juventus, que venceu neste sábado o Pescara, fora de casa, por 1 a 0 e disparou na liderança da competição com 58 pontos. O único gol da partida foi marcado por Birindelli, aos 29 minutos do segundo tempo. Os anfitriões seguem com 20 pontos e ocupam a penúltima colocação do torneio. Quem se deu mal foi o Napoli, que durante muito tempo brigava pela liderança com a ´Velha Senhora´, mas depois do empate com o modesto Bari por 1 a 1, caiu duas posições e agora está em quarto com 50 pontos, ao lado de Rimini (que venceu o Treviso em casa por 2 a 0), Bologna (que empatou fora de casa com o Arezzo por 1 a 1) e Piacenza (que perdeu fora de casa para o Lecce por 1 a 0). Nos outros jogos deste sábado a Frosinone goleou o Cesena em casa por 4 a 1, o Mantova recebeu o Brescia e venceu por 2 a 1, também em casa o Modena ganhou do Crotone por 3 a 2 e o Triestina empatou em casa com o Verona por 1 a 1. Na sexta-feira os anfitriões também levaram a melhor sobre os visitantes. O Vicenza venceu o Spezia e o Genoa ganhou do Albinoleffe, ambos por 1 a 0.