Juventus vence e dispara no Italiano A Juventus manteve a liderança isolada do Campeonato Italiano ao bater o Modena por 3 a 0, neste sábado, em Turim. Com o resultado, o time do técnico Marcello Lippi soma agora 57 pontos e torce por um tropeço da Inter, neste domingo, contra o Como, para aumentar a vantagem. O placar foi construído na segunda etapa. O primeiro gol, marcado por Pavel Nedved, ocorreu aos oito minutos. Destaque da partida, o checo fez também o segundo gol, aos 37 minutos. O centroavante francês Trezeguet fechou o placar, dois minutos depois. O Milan desperdiçou boa chance de se aproximar da Juventus depois de apenas empatar sem gols com o Reggina, fora, neste sábado. A diferença de pontos entre as duas equipes, que antes da rodada era de seis pontos, subiu para oito. Na semana que vem, o Milan recebe a Juventus e uma derrota deixará o time de Rivaldo em situação muito difícil na luta pelo ?scudetto?. A Inter de Milão, vice-líder com 51 pontos, tem um adversário fácil para não deixar que a Juventus aumente a vantagem na liderança. Recebe o Como, antepenúltimo colocado. O técnico Héctor Cúper deverá escalar três atacantes: Recoba, Vieri e Batistuta. Mas a grande preocupação do time milanês é com a Copa dos Campeões. Na quarta-feira, enfrenta o Bayer Leverkusen, pela última rodada. A grande novidade para essa partida pode ser o retorno do centroavante Crespo, recuperado de uma contusão muscular na perna direita. A volta do atacante argentino é muito importante para a equipe, pois Recoba e Vieri, suspensos, não enfrentarão o Bayer. Mais seis jogos neste domingo completam a rodada: Bologna e Udinese; Brescia e Torino; Chievo e Parma; Perugia e Roma; Piacenza e Atalanta e Lazio e Empoli.