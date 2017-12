Juventus vence e divide liderança O Juventus venceu a Inter de Limeira por 2 a 1 na tarde deste sábado, em São Paulo, e quebrou uma série de três jogos sem vitórias. Além disso, o time voltou a liderar, pelo menos até este domingo, a Série A-1 do Campeonato Paulista, que já chega a sua 11ª rodada. O clube torce agora por uma derrota do Santo André, com quem divide a liderança, com 20 pontos, para terminar com o título do primeiro turno do torneio. O destaque da partida foi mais uma vez o atacante Alex Alves, do Juventus, autor de mais um gol, que o isolou ainda mais na artilharia da Série A-1, agora com nove gols. Pensando voltar a figurar entre os líderes, o técnico do Juventus, Paulo Tognassini, armou ofensivamente seu time, que sufocou a Inter nos primeiros minutos. O gol não demorou a sair. Aos 5 minutos, Edmílson cobrou escanteio pelo lado direito para Alex Alves, que se antecipou ao lado do goleiro Edervan. Ambos furaram a bola, que sobrou no meio da área para o zagueiro Fábio Paulista, que cabeceou para as redes. O gol não alterou a movimentação tática do Juventus e o time continuou no ataque. A Inter passou a aproveitar os contra-ataques e teve a chance de empatar aos 32 minutos, quando Lúcio cobrou pênalti sofrido por Brenner, para a boa defesa de Júlio César. Como castigo do clube de Limeira, o Juventus ampliou dois minutos mais tarde. Alex Alves recebeu na ponta esquerda e levou a linha de fundo, tirando o goleiro Edervan da jogada. Dois zagueiro da Inter fecharam pelo meio e Alex, inteligentemente, tocou de perna esquerda, encobrindo os jogadores e marcando um belo gol. Foi o nono gol de Alex Alvez, artilheiro isolado da Série A-1 Na etapa final, o panorama dentro de campo não sofreu alteração e após um contra-ataque, a Inter diminuiu. Brenner recebeu pelo meio, aos 8 minutos, e tocou para Lúcio, que se redimiu do pênalti perdido ao driblar Júlio César e tocar para o gol. Percebendo que corria risco nos contra-ataques, Paulo Tognassini recuou o Juventus e foi a vez de Vica mandar seu time ao ataque. Sem sorte, o time de Limeira sempre parava nas mãos de Júlio César. No último lance de emoção da partida, o Juventus quase empatou com Márcio, que acertou dois belos chutes de perna esquerda, um em seguida do outro, forçando o goleiro Edervan a se esticar todo para proteger seu gol. A 11ª rodada do Paulista, a última do primeiro turno, tem seu encerramento neste domingo, com mais três jogos. Ainda neste sábado, um jogo a noite, entre Matonense e União São João, às 20 horas. De manhã, na abertura da rodada, o Mogi Mirim venceu o Botafogo de virada: 2 a 1.