Juventus vence e encosta na Roma A Juventus derrotou a Internazionale por 3 a 1, na noite deste sábado, foi a 55 pontos e encostou na Roma, líder do Campeonato Italiano com 59. O jogo foi disputado em Turim, no Estádio delle Alpi, e fechou a 26ª rodada, antecipada por causa da Páscoa. A Juventus chegou a ficar em vantagem de 3 a 0, com gols de Tacchinardi, Inzaghi e Del Piero, no segundo tempo. O centroavante Vieri, de pênalti, descontou aos 22 minutos. A Roma passou sufoco para empatar com o Perugia por 2 a 2, no Estádio Olímpico, no início da tarde. O gol que garantiu um ponto para os romanos foi marcado por Di Tommaso já nos descontos, embora Tedesco, do Perugia, também tenha tocado na bola. Os demais resultados: Reggina 0 x 2 Lazio, Bari 0 x 1 Napoli, Brescia 1 x 0 Verona, Atalanta 0 x 1 Parma, Milan 3 (Serginho fez o segundo) x 0 Udinese, Vicenza 4 x 2 Bologna e Fiorentina 2 x 0 Lecce.