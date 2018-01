Juventus vence e fica perto do título A Juventus se isolou na liderança do Campeonato Italiano ao vencer neste domingo o Brescia, por 2 a 1, em Turim. A Juve chegou a 67 pontos e a quatro rodadas do término do campeonato está com maior chance de chegar ao título da temporada. A Inter de Milão, com 58 pontos, enfrenta ainda na tarde deste domingo (horário brasileiro) a Lazio, em Milão. Resultados deste domingo: Bolonha 1 x 1 Chievo; Como 0 x 0 Módena; Empoli 1 x 1 Udinese; Juventus 2 x 1 Brescia; Piacenza 5x 1 Perugia; Reggina 0 x 0 Parma. Resultados de sábado: Atalanta 2 x 2 Torino; Roma 2 x 1 Milan.