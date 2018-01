Juventus vence e lidera Série A-2 O Juventus venceu o Olímpia, por 2 a 1, neste sábado, com gol nos descontos, e alcançou a liderança da Série A2 do Campeonato paulista. O time da capital soma agora 26 pontos, um a mais Etti Jundiaí e Ituano . A 14ª rodada, porém, ainda prossegue neste domingo, com mais sete partidas. O Juventus abriu o marcador logo aos oito minutos, com o zagueiro Fábio de cabeça, após falha do goleiro Alex, do Olímpia. O Olímpia não se intimidou e empatou o jogo aos 44 minutos da primeira etapa, com Paulinho, também de cabeça. Na etapa final, o Juventus só chegou ao gol da vitória, aos 48 minutos, com Alex Alves, destaque da partida. A rodada será completada neste domingo, a partir das 16 horas, com mais sete jogos: Comercial x Francana, Etti Jundiaí x Nacional, Santo André x Paraguaçuense, São José x Ituano, América x Sãocarlense e Mirassol x Bragantino. Classificação - 1)Juventus, 26; 2) Ituano e Etti Jundiaí, 25; 4)Olímpia e América, 22; 6) Santo André, Rio Preto e Nacional, 21; 9) Sãocarlense e Araçatuba, 19; 11) Francana, 18; 12) Bragantino, 16; 13) Paraguaçuense e Comercial, 15; 15) Mirassol, 13; 1 6) São José, 11.