Juventus vence e mantém liderança A Juventus aos poucos se aproxima da conquista do título italiano pela 27ª vez. A poderosa equipe de Turim derrotou a Udinese por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, chegou a 54 pontos e manteve a liderança do torneio de 2002-03. A Inter (51) visitou o Bologna no sábado, na abertura da 24ª rodada, venceu por 2 a 1, e consolidou a segunda colocação. O Milan (48) vacilou, ao empatar com o Chievo por 0 a 0, e se distancia na corrida pelo ?scudetto?. A vitória da Juve custou a aparecer. O francês Trezeguet garantiu a festa, ao marcar aos 39 minutos do segundo tempo. A Udinese, àquela altura, atuava com um jogador a menos, porque Pinzi tinha sido expulso aos 16 da segunda fase. A Juve tem 16 vitórias, contra 6 empates e só duas derrotas. A defesa, com 16 gols sofridos, é a menos vazada da Série A. A decepção do domingo ficou por conta do Milan, que não teve como passar pelo Chievo, o pequeno e atrevido time de Verona, quinto colocado com 41 pontos. Os 65 mil torcedores que estiveram no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, ficaram desapontados com a falta de eficiência de Maldini, Rivaldo, Inzaghi e companhia. O próximo duelo dos milaneses será contra o Real Madrid, no meio da semana, pela Copa dos Campeões. O Parma foi a Bérgamo, não saiu do 0 a 0 com a Atalanta, e estacionou no 6º lugar, com 36 pontos. Outro empate aconteceu em Módena, onde a equipe local saiu de campo com 1 a 1 com o Perugia. Giuseppe Colucci aos 13 minutos do primeiro tempo marcou para o Módena e Zisis Vryzas deixou tudo igual aos 32. O Torino bateu a Reggina por 1 a 0 ? gol de Ferrante ? e divide a lanterna com Como (1 a 1 com o Brescia) e Piacenza (1 a 3 para o Empoli), todos com 16 pontos. No sábado, ainda Roma 1 (Cassano) x Lazio 1 (Stankovic).