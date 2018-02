Juventus vence e mantém vantagem Um gol de falta do meia checo Nedved garantiu a vitória da Juventus por 1 a 0 sobre o Bologna, neste domingo, no campo do adversário, no encerramento da 15ª rodada do Campeonato Italiano. Com a 12ª vitória na competição, a Juve passou a somar 38 pontos e manteve a vantagem de quatro que a separa do vice-líder Milan. O Milan de Kaká, Dida, Cafu e grande elenco fez sua parte de forma brilhante ao golear a Fiorentina por 6 a 0, no Estádio San Siro. O ucraniano Shevchenko, que deve receber nesta segunda-feira o Troféu Bola de Ouro, concedido ao melhor jogador da Europa, fez 2 gols. Os outros foram de Seedorf (2), Crespo e Chiellini (contra). Já o atacante Adriano disparou na artilharia do campeonato, agora com 14 gols, ao marcar um no empate, o 12º, da invicta Internazionale (2 a 2) com o Siena. Mas o brasileiro perdeu um pênalti na partida. no campo adversário. Outro brasileiro, Mancini, salvou a Roma na vitória de 1 a 0 sobre o Brescia, com um gol de pênalti nos descontos. Os outros resultados: Chievo 2 x Palermo 1, Livorno 2 x Parma 0, Reggina 3 x Cagliari 2 e Sampdoria 1 x Messina 0. No sábado, Lazio 3 x Lecce 3 e Atalanta 0 x Udinese 1.