Juventus vence Ituano e respira O Juventus venceu o Ituano por 2 a 1, nesta quinta-feira, na rua Javari, em partida adiada em virtude das chuvas e está praticamente livre do rebaixamento à Série A2 do Campeonato Paulista. Com sete pontos, o time da Capital precisa de apenas um empate diante da Portuguesa no próximo domingo para se manter na elite do futebol paulista. Já o Ituano se manteve com cinco e ficou em situação delicada. No final de semana, em Itu, precisa dos três pontos contra o União São João em casa para se manter na Série A1 em 2004. Em campo, o Juventus entrou em campo em clima de final de campeonato. Aos 18 minutos, Anderson bateu falta no ângulo, sem chances para o goleiro André Luís. O Ituano acordou e acertou a trave do Juventus, que se manteve no ataque e fez o segundo aos 34, com Édson Di aproveitando cruzamento de Cristian. O time de Itu ainda diminuiu dois minutos depois, com Élson cobrando pênalti sofrido por Tita. No final do jogo, o Ituano ainda perdeu Jackson e Lúcio, expulsos. Com dois jogadores a mais, o Juventus apenas administrou o placar. Ficha Técnica Juventus: Willians; Itabuna, Lucas, Hugo e Márcio; Dirceu, Anderson, Cristian (Andrezinho) e Luciano; Marco Antônio (Wellington Paulista) e Edson Di. Técnico: Roberto Brida. Ituano: André Luiz; Jackson, Erivélton, Anderson e Lúcio; Everaldo, Marcelo Paulista, Élson e Evandro (Bruno); Fernando Gaúcho (Caio) e Tita (Flavinho). Técnico: Ruy Scarpino. Gols: Anderson aos 18, Edson Di aos 34 e Élson aos 36 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Tadeu Bosco da Cruz. Cartão amarelo: Anderson, Bruno, Anderson, Everaldo e Élson. Cartão vermelho: Jackson e Lúcio. Local: Estádio da Rua Javari.