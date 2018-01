Juventus vence; Lazio perde em casa A Juventus, atual campeã nacional, iniciou sua participação na temporada 2002/2003 do Campeonato Italiano com uma vitória convincente sobre o Atalanta, por 3 a 0, em Turim. O destaque da partida foi Alessandro Del Piero, autor de dois gol, aos 27 e 34 minutos do primeiro tempo. Salvatore Fresi fez o terceiro, no final do jogo. A Lazio, por outro lado, foi surpreendida em casa pelo Chievo, que venceu a equipe romana por 3 a 2. A Lazio mostrou muita fragilidade defensiva e pouca organização tática. O atacante argentino Claudio López foi o melhor jogador em campo. Fez os dois gols para a Lazio, mas não evitou a derrota de seu time. Em Údine, Udinese e Parma ficaram no 1 a 1, com gols de brasileiros. Adriano abriu o placar para o Parma e Alberto empatou para a equipe da casa. Ainda neste domingo jogam Peruggia x Reggina e Brescia x Piacenza.