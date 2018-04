Juventus vence Linense e fica perto do título da Copa FPF

O Juventus deu um passo importante para conquistar o título da Copa Federação Paulista de Futebol (Copa FPF), ao vencer o Linense, por 2 a 1, de virada, neste sábado à noite, no Estádio Gilbertão, em Lins, pelo jogo de ida da final. Agora pode até perder por um gol de diferença, na volta, dia 25, domingo, às 10 horas, na Rua Javari, para ser campeão e assegurar vaga na Copa do Brasil. O vice-campeão será indicado para a Série C do Campeonato Brasileiro, em 2008. O time de Lins não era derrotado no Estádio Gilberto Siqueira Lopes desde o dia 19 de agosto, portanto há quase três meses, quando perdeu para o Marília, por 1 a 0, pela primeira fase da competição estadual. Apoiado por sua torcida, o Linense saiu na frente com Serginho, mas sofreu o empate com Valdir, nos acréscimos do primeiro tempo. Na fase final, num rápido contra-ataque, o Juventus fez o gol da vitória, com Márcio.