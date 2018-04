Juventus vence Livorno e mantém 100% no Italiano

A Juventus manteve a sua boa fase ao derrotar o Livorno, neste sábado, por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Esta foi a quarta vitória consecutiva da equipe de Turim na competição. Agora, o time está com 12 pontos, e torce por tropeços de Genoa e Sampdoria no domingo para terminar a rodada na liderança isolada. O Livorno segue nas últimas posições, com apenas dois pontos.

Jogando em casa, a Juventus não demorou para abrir o placar. Aos oito minutos. Mauro Camoranesi cruzou para Vincenzo Iaquinta, de cabeça, fazer 1 a 0. O segundo gol saiu aos 30 minutos e foi marcado por Claudio Marchesi, aproveitando novo passe de Camoranesi, um dos destaques, ao lado do goleiro Buffon, do time de Turim na vitória deste sábado.

Em uma partida com poucas emoções, Napoli e Udinese empataram por 0 a 0. O confronto, disputada em Nápoles, foi equilibrada, com poucas chances de gol para as duas equipes. Agora, a Udinese tem cinco pontos, enquanto o Napoli possui apenas quatro.