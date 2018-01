Juventus vence mais uma vez na Itália A Juventus continua impossível na busca pelo segundo título consecutivo do Campeonato Italiano. Neste domingo, o time de Turim goleou o Cagliari por 4 a 0, em casa, subiu para 42 pontos, após 15 rodadas, e manteve uma folgada vantagem sobre seus concorrentes diretos - Fiorentina, Milan e Inter de Milão. O atacante francês Trezeguet marcou dois gols. Pavel Nedved e Vignati (contra) completaram a goleada. Na capital italiana, a Roma decepcionou mais uma vez sua torcida ao perder para o Palermo por 2 a 1. Biava e Caracciolo fizeram para o time da Sicília. O atacante Antonio Cassano marcou o gol da Roma, que está na 10ª posição, com 20 pontos. Os outros resultados deste domingo foram: Ascoli 1 x 1 Reggina, Livorno 2 x 1 Lazio, Messina 2 x 0 Chievo Verona, Parma 1 x 1 Sampdoria e Udinese 1 x 2 Lecce. No sábado, o Siena bateu o Empoli por 1 a 0. Mesmo placar para a vitória da Fiorentina sobre o Treviso.