Juventus vence na Copa Interior O Juventus deu um passo importante para chegar às semifinais da Copa do Interior ao vencer, na capital, nesta quinta-feira cedo, ao XV de Jaú, por 2 a 0. Esta é a 11ª rodada da competição, disputada em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão disputar as semifinais e o campeão será indicado pela Federação paulista de Futebol para disputar da Copa do Brasil em 2002. O time da Moóca, agora, é vice-líder do Grupo Leste, com 20 pontos, um a menos que os líderes XV de Jaú e União Barbarense. Os gols do Juventus foram marcados pelo zagueiro Itabuna e pelo veterano meio-campista Sérgio Soares, um em cada tempo. Pelo mesmo grupo, o Nacional (16) melhorou sua situação ao vencer o lanterna Sãocarlense (10), por 1 a 0, em São Carlos, com gol de Rogério. Em Sorocaba, o São Bento, finalmente, venceu a primeira sob o comando do técnico Abelha, ex-goleiro do São Paulo e do Flamengo. Passou por 3 a 0 pela Portuguesa Santista, com quem divide a penúltima posição, com 11 pontos. À tarde, às 16h00, em Limeira, acontece o clássico regional entre Internacional e Barbarense. No Grupo Oeste, o grande favorecido da rodada foi o Bandeirante, que se isolou na liderança com 20 pontos, após a vitória sobre o lanterna Comercial (9), por 3 a 2, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Se o time de Birigui parece perto de uma vaga, a segunda está sendo disputada palmo a palmo por outros três clubes: Mirassol, Marília e Noroeste, todos com 17 pontos ganhos. No estádio Alfredo Castilho, em Bauru, Noroeste e Mirassol empataram em 1 a 1, mas o time da casa ficou com o ponto extra ao vencer a disputa dos pênaltis, por 3 a 2. O Marília, mesmo com dois jogadores expulsos, conseguiu arrancar o empate, de 1 a 1, com o Rio preto, em São José do Rio Preto. Na cobrança de penalidades, o Rio Preto se deu melhor: 3 a 2. A Francana (12) vacilou em casa ao perder por 2 a 1 para o Olímpia (10), que enfim deixou a lanterna para o Comercial (9). Resultados da rodada - Francana 1 x 2 Olímpia, Juventus 2 x 0 XV de Jaú, Noroeste (3) 1 x 1 (2) Mirassol, Rio Preto (3) 1 x 1 (2) Marília, São Bento 3 x 0 Portuguesa Santista, Sãocarlense 0 x 1 Nacional e Comercial 2 x 3 Bandeirante. Classificação - Grupo Oeste: 1) Bandeirante 20 pontos; 2) Marília, Mirassol e Noroeste 17; 5) Rio Preto e Francana 12; 7) Olímpia 10 e 8)Comercial 9. Grupo Leste: 1) União Barbarense e XV de Jaú 21 pontos; 3) Juventus 20; 4) Nacional 16; 5) Inter de Limeira 15; 6) Portuguesa Santista e São Bento 11 e 8) Sãocarlense 10.