Juventus vence na Copa Mauro Ramos Na abertura da Copa Mauro Ramos de Oliveira, neste sábado, os times da casa levaram vantagem sobre os visitantes. O Juventus venceu o União Barbarense, por 2 a 0, na Rua Javari, enquanto o Ituano derrotou o Santo André, por 1 a 0. A competição é disputada por oito clubes paulistas que não participam do Brasileiro, a maioria deles com seus times reservas, e leva o nome de Mauro Ramos de Oliveira em homenagem ao capitão do bicampeonato mundial. Copa Interior - Também neste sábado, pela última rodada do primeiro turno da Copa do Interior, cinco jogos foram realizados. Dois visitantes se deram bem. O XV de Jaú foi até Taubaté e venceu por 1 a 0. O São Bento viajou até Sertãozinho e superou o time da casa por 4 a 3, num jogo repleto de alternativas. O Noroeste conseguiu sua primeira vitória ao fazer 2 a 1 sobre o Barretos, enquanto o Flamengo de Guarulhos superou o Independente de Limeira, por 1 a 0. Outro que venceu em casa foi a Francana, que fez 2 a 1 sobre o Bandeirante de Birigüi.