Juventus vence na estreia no Campeonato Italiano

Candidata ao título do Campeonato Italiano, a Juventus estreou com vitória na competição. Neste domingo, em Turim, a equipe teve dificuldades, mas venceu o Chievo por 1 a 0. O gol do triunfo da equipe foi marcado por Iaquinta, aos 11 minutos do primeiro tempo.

O jogo mais emocionante da primeira rodada aconteceu em Gênova. O Genoa venceu a Roma por 3 a 2, em uma partida com os cinco gols no segundo tempo. Criscito abriu o placar para o time da casa aos 4 minutos. A Roma conseguiu a virada, com gols do brasileiro Taddei, aos 9, e Totti, aos 19. Porém, o Genoa conseguiu nova virada graças aos gols de Zapater, aos 24, e Biava, aos 38 minutos.

Atuando em casa, o Palermo venceu o Napoli por 2 a 1. A equipe saiu para o intervalo em vantagem, com o gol marcado por Cavani, aos 44 minutos. O Napoli chegou ao empate aos 28 minutos da etapa final, com Hamsik. Mas Micoli converteu pênalti aos 30 e deu os primeiro três pontos ao Palermo no Campeonato Italiano.

Em Údine, a Udinese não conseguiu passar de um empate por 2 a 2 com o Parma. Di Natale, em cobrança de pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo e aos 44 minutos da segunda etapa, fez os dois gols do time de casa. Os gols do Parma foram marcados por Paloschi, aos 42 minutos do primeiro tempo, e Lucarelli, aos 5 minutos do segundo tempo.

A Sampdoria venceu o Catania por 2 a 1, fora de casa, com um gol nos minutos finais. Pazzini, aos 9 minutos do primeiro tempo, colocou o time de Gênova em vantagem, mas Morimoto empatou aos 38. Aos 49 minutos da etapa final, Gastaldello fez o gol do triunfo da Sampdoria.

Em Roma, a Lazio venceu o Atalanta por 1 a 0, com gol de Rocchi aos 22 minutos do primeiro tempo. Já Livorno e Cagliaria empataram por 0 a 0.