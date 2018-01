Juventus vence Nacional na Copa Estado O Juventus confirmou seu favoritismo e venceu o Nacional por 2 a 1, neste sábado, na Rua Javari, pela 17ª rodada da Copa Estado de São Paulo. A vitória deixou o Juventus com 31 pontos, na vice-liderança do grupo 1, no qual o Nacional continua lanterna, com apenas nove pontos. O destaque da rodada deste sábado foi a goleada do XV de Piracicaba sobre a Ferroviária, por 4 a 0, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pelo grupo 2. Os piracicabanos agora somam 24 pontos, contra 19 da Ferroviária. No grupo 3, o América venceu o Araçatuba por 3 a 2 e o Noroeste ganhou do Mirassol por 4 a 3. Confira os jogos deste domingo: 11 horas - Atlético Sorocaba x São Paulo-B, Santo André x São Bento, Rio Claro x Rio Branco, Palmeiras-B x Guarani-B e Marília-B x Rio Preto; 15 horas - Paraguaçuense x Olímpia.