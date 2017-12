Juventus vence Nacional na Javari Abrindo a 26ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, Juventus venceu o Nacional , por 2 a 1, de virada, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, neste sábado à tarde. Mesmo não merecendo a vitória, o Juventus chega aos 53 pontos e mantém a vice-liderança e o sonho de garantir o acesso à Série A-1 no próximo ano. O "clássico da capital" foi equilibrado. No primeiro tempo, o domínio maior foi do Nacional, com 35 pontos e ocupando a oitava posição, que não se intimidou mesmo atuando no campo do adversário. No segundo tempo, o Juventus teve um falso domínio territorial mas sem muita objetividade. O Nacional abriu o placar com Ney bala, num belo chute de fora da área, aos 17 minutos. O empate do Juventus aconteceu dez minutos depois, quando Alex Alves cobrou pênalti com muita categoria. No segundo tempo, outra vez houve muito equilíbrio e o Juventus contou com a sorte, marcando o segundo gol aos 44 minutos com o veterano lateral Leandro Silva, ex-Corinthians. A rodada será completada neste domingo com mais sete jogos. O líder do campeonato, o Etti Jundiaí, com 56 pontos, é o favorito diante do Bragantino, no estádio Jaime Cintra.