Juventus vence Nacional por 3 a 1 Quatro jogos foram realizados, neste domingopela manhã, pela primeira rodada do returno da Copa do Interior. Juventus e Mirassol se deram melhor nos clássicos regionais. O Moleque Travesso bateu o Nacional, em plena Rua Comendador de Souza , por 3 a 1, atingindo os 14 pontos, na vice-liderança do Grupo Leste, que é liderado pelo XV de Jaú, com três pontos à frente. O Mirassol goleou o Rio Preto por 4 a 0, ultrapassando o rival na região de são José do Rio Preto, onde foi disputado o jogo. O Mirassol, agora, tem 10 pontos ganhos, um a mais que o Rio preto. Em São Carlos, o Sãocarlense empatou com a Internacional de Limeira por 2 a 2, mas perdeu o ponto extra nos pênaltis por 2 a 0. Em Bauru, o Noroeste também empatou com a Francana, por 1 a 1. O Noroeste foi castigado na cobrança de penalidades, perdendo por 3 a 1. À tarde jogam Bandeirante e Olímpia, em Birigui. No sábado, o XV de Jaú venceu o São Bento por 3 a 2 e o Marília goleou o Comercial por 4 a 1. A partida entre Portuguesa Santista e União Barbarense, que aconteceria no estádio Úlrico Mursa, em Santos, foi cancelada, porque a arbitragem não apareceu.