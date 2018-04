Juventus vence Roma com gols de Diego e Felipe Melo

Os brasileiros asseguraram a vitória da Juventus sobre a Roma neste domingo, pelo Campeonato Italiano. Com dois bonitos gols de Diego e outro de Felipe Melo, a equipe de Turim surpreendeu os rivais fora de casa e venceu por 3 a 1.

Veja também:

Internazionale arrasa Milan com gols de brasileiros

Italiano 2009/10 - Classificação / Calendário / Resultados

ITALIANO - Leia mais sobre o campeonato

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Esta foi a segunda vitória da Juventus, que assume provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano com seis pontos - na semana passada, a equipe derrotou o Chievo por 1 a 0. Já a Roma segue sem somar nada, após perder na estreia para o Genoa por 3 a 2.

A partida começou disputada e com lances de rispidez entre os jogadores, mas ao 25 do primeiro tempo prevaleceu o talento de Diego. O meia roubou a bola no meio-campo, arrancou até a intermediária, driblou Riise e bateu cruzado, sem chance para o goleiro brasileiro Julio Sérgio.

Dez minutos depois veio o empate da Roma. Após Felipe Melo cometer falta na intermediária, Pizarro tocou rápido para De Rossi bater para o gol. Desatento, o goleiro Buffon foi encoberto.

A Juventus começou melhor o segundo tempo e Amauri desperdiçou boa oportunidade. Mas aos 23, Diego novamente deixou a equipe em vantagem: o meia invadiu a área pela lado direito, desconcertou o zagueiro francês Mexes e bateu cruzado. Felipe Melo completou a vitória já nos acréscimos, ao arrancar do meio-campo até a intermediária e concluir firme para o gol.

A Juventus enfrenta a Lazio fora de casa na próxima rodada, enquanto a Roma busca seus primeiros pontos contra o Siena.