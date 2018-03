Juventus vence São José na Série A2 O Juventus venceu o São José por 2 a 1, nesta quarta-feira, na abertura da 19ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com este resultado, o Juventus encostou nos líderes da competição, somando agora 37 pontos. Os outros jogos acontecem na noite de hoje. O Etti Jundiaí é o líder com 40 pontos e o Ituano está na vice-liderança, com 39 pontos. O São José segue na lanterna do campeonato, com apenas 15 pontos. Os gols do Juventus foram marcados por Marcos Denner e Eder. Willian descontou para o São José. Confira os jogos desta quarta-feira à noite: Araçatuba x Comercial; Santo André x Etti Jundiaí; Mirassol x América; Paraguaçuense x Nacional; Olímpia x Ituano; Bragantino x Sãocarlense e Rio Preto x Francana. Classificação: 1) Etti Jundiaí - 40 2) Ituano - 39 3) Juventus - 34 4) Olímpia e Santo André - 31 6) América - 30 7) Nacional - 28 8) Rio Preto - 26 9) Araçatuba - 25 10) Francana - 24 11) Sãocarlense - 23 12) Mirassol - 22 13) Comercial e Bragantino - 20 15) Paraguaçuense - 18 16) São José - 15