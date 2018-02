Juventus vence Sertãozinho e respira no Paulistão O Juventus deu um importante passo na sua briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista ao vencer o Sertãozinho por 1 a 0, nesta quarta-feira à tarde, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, na capital. Com a vitória, o time da Mooca saltou para a 14.ª colocação, com 11 pontos. O Sertãozinho, um dos caçulas do Estadual, continua na zona de rebaixamento, na 17.ªcolocação, com nove. O forte calor atrapalhou bastante o rendimento dos dois times no primeiro tempo. O jogo foi monótono e irritante, com ligeira superioridade do time visitante que, outra vez, não aproveitou as chances de gols criadas. O segundo tempo teve mais movimentação. O Juventus saiu na frente logo aos sete minutos, quando Dic colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que Nunes cobrou para fazer 1 a 0. O Sertãozinho ainda tentou o empate, mas voltou a falhar nas finalizações. Na 13.ª rodada, o Juventus encara o Palmeiras, fora de casa, no próximo domingo, às 16 horas. O Sertãozinho, que não terá Erivélton e Rondinelli, suspensos, encara o São Caetano, fora de casa, no sábado, às 18h10. JUVENTUS 1 x 0 SERTÃOZINHO Juventus - Deola; Ivan, Renato, Gian e Nil; Almir, Marcos Sena, Adriano (Renatinho) e Léo Mineiro (Sérgio Lobo); Nunes (Max Sandro) e João Paulo. Técnico: Arthur Bernardes. Sertãozinho - Bruno; Eloy (Marlon), Erivélton e Éder Gaúcho; Ricardo Lopes, Dic, Emerson, Paulo Santos (Mateus) e Rondinelli; Márcio Mixirica (Cris) e Alex Terra. Técnico: Barbieri. Gol - Nunes, aos 7 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Anselmo da Costa. Cartões amarelos - Renato, Almir, Renatinho, Max Sandro e Erivelton. Cartão vermelho - Rondinelli. Local - Estádio da Rua Javari, em São Paulo (SP).