Juventus vence Torino e continua líder A Juventus, da Itália, venceu neste sábado o Torino, por 2 a 0, e confirmou sua condição de líder isolada do Campeonato Italiano, com 60 pontos. A Inter de Milão está em segundo, com 54 pontos, e em terceiro vem o Milan, com 52. O jogo aconteceu no estádio Delle Alpi, em Turim. Os gols da Juventus foram marcados por Comotto e Tacchinardi. O Torino terminou a partida com oito jogadores, pois ocorreram as expulsões de Lucarelli, Mezzano e Marinelli. Pelo lado da Juventus, Tudor recebeu o vermelho.