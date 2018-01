Juventus vence Udinese e sai da crise A Juventus venceu hoje a Udinese por 2 a 1, se reabilitou das duas derrotas consecutivas que sofreu e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano, com 53 pontos, dois à frente do Milan, que joga hoje à noite contra a Reggina. O sueco Ibrahimovic marcou o primeiro gol e Mauro Camoranesi marcou o segundo, após passe de Del Piero. David de Michele diminuiu para a Udinese. Os outros resultados de hoje: Bologna 1 x 1 Palermo, Brescia 2 x 0 Cagliari, Fiorentina 2 x 1 Parma, Lecce 3 x 0 Chievo, Livorno 1 x 0 Sampdoria, Siena 2 x 2 Messina.