Juventus: venda recorde de ingressos O torcedor da Juventus de Turim promoveu uma verdadeira corrida às bilheterias para comprar ingressos para a partida da semana que vem, contra o Real Madrid, no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Todos os 67.229 ingressos foram vendidos e o clube italiano registrou a arrecadação recorde de US$ 3,5 milhões. O recorde anterior - de US$ 3,3 milhões - pertencia a uma outra partida pela Liga dos Campeões, contra o Manchester United, este ano. A partida Juventus x Real será disputada na quarta-feira, dia 14, no estádio Delle Alpi. O Real venceu o primeiro jogo, em Madri, por 2 a 1 e agora precisa apenas de um empate para garantir sua vaga na final.