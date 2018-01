Juventus vira e segue 100% na Itália A Juventus derrotou o Parma por 2 a 1, de virada, neste sábado, em Parma, e manteve-se com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Venceu os cinco jogos que disputou e chegou aos 15 pontos. Delvecchio abriu o placar para o Parma aos 14 minutos do primeiro tempo, mas Camoranesi empatou aos 44. O gol da vitória foi marcado pelo volante francês Patrick Vieira, aos 37 da etapa final. Em outro jogo deste sábado, o Reggina bateu a Udinese por 2 a 0.