Juventus vira sobre o Milan e dispara na liderança do Italiano

A Juventus venceu o Milan de virada, por 2 a 1, neste sábado, fora de casa e abriu provisoriamente nove pontos de vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Com a vitória, o time alvinegro foi a 76 pontos contra 67 do Napoli, o segundo colocado e que poderá diminuir a distância neste domingo, quando recebe o lanterna Verona no complemento da 32ª rodada.

A derrota aumenta para seis jogos o jejum do Milan sem vitória e mantém a equipe na sexta colocação com 49 pontos, a sete da Fiorentina, que está em quinto lugar, na zona de classificação para a Liga Europa. A distância ainda pode aumentar, pois a Fiorentina visitará o Empoli no domingo.

Antes do clássico, o Milan prestou homenagem ao ídolo Cesare Maldini, ex-jogador e técnico do time, que morreu no último domingo. Com a bola rolando, o time rubro-negro começou pressionando e obrigou Buffon a fazer duas grandes defesas em chute de Abate e cobrança de falta de Balotelli.

Melhor na partida, o time anfitrião abriu o marcador aos 18 minutos com o brasileiro Alex, de cabeça. O gol acordou o líder do campeonato, que passou a pressionar até conseguir igualar o placar aos 27. Morata cruzou para Mandzukic, que tirou do goleiro Donnarumma.

Na etapa final, a virada veio com um belo gol de Pogba, aos 20 minutos. O francês recebeu lançamento, dominou no peito e chutou cruzado, encobrindo o goleiro adversário. Na 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus receberá o Palermo no domingo, dia 17 de abril. O Milan visita a Sampdoria no mesmo dia.

Também neste sábado, o Genoa (décimo, com 40 pontos) bateu o Sassuolo (sétimo, com 48) por 1 a 0, fora de casa. Já o Chievo Verona (oitavo, com 44) superou o Carpi (18º, com 28), também por 1 a 0, em casa.