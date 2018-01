Juventus volta à elite de São Paulo Segundo time do coração de grande parte de torcedores da capital, o Juventus está de volta à elite do futebol paulista em 2006. O acesso foi garantido com a goleada fora de casa sobre o Araçatuba, por 3 a 0, neste domingo, que deixou o Moleque Travesso com 11 pontos e na liderança do Grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A-2. Desta forma, assegura sua volta com uma rodada de antecedência e um ano depois de ter sido rebaixado da Série A-1. A comemoração foi simples, dentro do próprio campo e já com jeito de quem esperava o acesso. "É fruto de um trabalho planejado pela diretoria e seguido à risca pela comissão técnica e pelos jogadores", resumiu o técnico Edu Marangon, ex-meia da Portuguesa e que jogou na Itália nos anos 90. O Juventus também antecipou sua presença na final, uma vez que não pode mais ser alcançado pelo Bragantino, vice-líder, com sete pontos. Os dois vão se enfrentar na última rodada da segunda fase, na Rua Javari, com o time de Bragança Paulista precisando da vitória para garantir a segunda vaga. O Comercial, terceiro colocado, com seis pontos, terá que vencer o Araçatuba, em Ribeirão Preto, e torcer para que o Bragantino não vença. O Araçatuba, com três pontos, está eliminado. No sábado, em Bragança, Bragantino e Comercial empataram em 2 a 2. O jogo - O Juventus abriu o placar na sua primeira chance, quando a defesa do time da casa bateu cabeça após a ajeitada no peito de Leandrinho, que sobrou para a finalização de Renan, aos 15 minutos. Aos 22 minutos, outra falha da defesa e gol de Leandrinho: 2 a 0. No segundo tempo, o Araçatuba partiu para o tudo ou nada, mas desanimou aos 11 minutos, quando Manu acertou um belo chute de fora da área, fazendo 3 a 0.