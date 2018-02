Juventus x Real Madrid: só restará um O craque Zidane, meia do Real Madrid, resumiu a importância do duelo desta quarta-feira com a Juventus, em Turim, pela Liga dos Campeões. "Seria um fracasso não conquistar um título nesta temporada". E o torneio europeu é o que resta ao clube merengue, pois no Espanhol a briga com o Barça anda cada vez mais dura. Oito pontos separam o Real do líder Barcelona (62 a 54, faltando 11 rodadas). "É a Copa do Mundo de clubes, um torneio muito importante", disse o lateral-esquerdo Roberto Carlos. No jogo de ida, em Madri, o Real levou a melhor: 1 a 0. O brasileiro deu a receita para assegurar a vaga: "Não tomamos gols em casa no primeiro encontro. Se fizermos um, eles terão de se desdobrar na partida para vencer por dois gols de diferença." Na Liga dos Campeões, gol marcado fora de casa é um dos critérios de desempate. O técnico Vanderlei Luxemburgo espera um osso duro de roer. "A Juventus é um time competitivo, aguerrido e forte. Mas viemos aqui para jogar e não somente assistir ao rival jogar. Chegamos com ambição e mostrando que não temos medo." Raúl, que se recuperou de uma forte gripe, deve começar jogando. Zidane, recuperado de uma lesão muscular, tem chances de atuar até o fim. A Juventus espera repetir a façanha da temporada 2002/03, quando perdeu no jogo de ida (1 a 0) em Madri, mas venceu em casa (3 a 1) e eliminou os espanhóis. Apesar de precisar do resultado, o técnico Fábio Capello, não quer que o time ataque desesperadamente. "Meu time deve jogar com a cabeça e sem pressa. Não podemos esquecer que temos 90 minutos", comentou. Se terminar 1 a 0 para a Juventus, haverá prorrogação. Persistindo a igualdade no marcador, a vaga será decidida nos pênaltis. O volante Emerson abandonou o treino desta terça-feira, mas deve enfrentar o Real Madrid. Ele foi poupado por Capello, que pode optar por um esquema mais cauteloso com um zagueiro no lugar de um atacante. Nesse caso, Montero entraria no lugar de Trezeguet. Mais três jogos pela Liga dos Campeões completam a rodada nesta quarta. O Bayer Leverkusen recebe o Liverpool (no jogo de ida, 3 a 1 para os ingleses). Na França, há Monaco e PSV (1 a 0 para os holandeses). E em Londres, o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique (3 a 1 para os alemães no jogo de ida).