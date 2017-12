Kadu diz que 'escolheu' o Grêmio e promete fazer 'mãe do adversário chorar'

Kadu, que estava no Atlético Paranaense, assinou contrato até o final de 2017 com o Grêmio e recebeu a camisa de número 27 das mãos do vice-presidente Cesar Pacheco e do executivo de futebol Rui Costa. Ao ser questionado sobre suas características, ele prometeu deixar a vida em campo.

"O Grêmio me escolheu e eu escolhi o Grêmio. Meu perfil se encaixa ao do Grêmio. Dentro de campo, eu dou a minha vida", disse o zagueiro, garantindo se encaixar no perfil desejado pelo clube gaúcho para a disputa da Copa Libertadores.

Kadu, de 29 anos, já passou por clubes como Corinthians e Vitória. E ele chega ao Grêmio para substituir o equatoriano Erazo, que deixou o clube no fim do ano e se transferiu para o Atlético Mineiro. O jogador deve formar dupla de zaga com Pedro Geromel. Para o sistema defensivo, o clube também contratou o lateral-direito Wallace, do Chelsea.