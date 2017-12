Kahê acerta com equipe da Alemanha O centroavante Kahê, artilheiro da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro (11 gols), acertou neste domingo seu contrato com o Borussia Moenchengladbach, clube da primeira divisão da Alemanha. O jogador, de 23 anos, assinou um compromisso de três anos com o time alemão, que conseguiu apenas dois empates, em três jogos, na atual temporada. ?Kahê é um atacante sólido. Exatamente o tipo de jogador que estava fazendo falta para a gente?, disse Peter Pander, diretor de futebol do Borussia. O brasileiro, que usará a camisa 15, tinha o passe preso ao Palmeiras. Em Moenchengldbach, Kahê jogará no ataque ao lado de outro brasileiro: Élber, que já atuou no Bayern de Munique.