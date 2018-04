Kahê espera vida nova no Palmeiras A semana começou diferente para Kahê. Sem poder jogar há mais de um mês, em razão de uma disputa judicial entre o Nacional, seu ex-clube, e seus procuradores, o atacante foi liberado pela Justiça para atuar pelo Palmeiras. E a volta ao time deve ser contra o Coritiba, domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Nem a má fase da equipe, sem vitórias a cinco rodadas, o incomoda. ?Quando cheguei ao Palmeiras, tinha a missão de substituir o Vágner Love, e comecei bem?, lembra. ?Tive uma queda, mas me recuperei e agora quero dar seqüência à carreira.? A última vez que Kahê entrou em campo foi na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, em Santa Catarina, dia 8 de agosto. Desde então, o Nacional exigiu indenização por quebra de contrato. O antigo clube ganhou a disputa, em primeira instância, e terá de ser ressarcido em R$ 1,2 milhão. Mas a juíza Sônia Maria Franzini, do Tribunal Regional do Trabalho, entendeu que o atleta não poderia ser punido duas vezes e o liberou para atuar. ?O pessoal do Nacional foi desleal. Forjaram um contrato que eu nunca assinei?, defende-se. ?Mas quero esquecer o que passou e só pensar no Palmeiras.? Kahê disputou 11 jogos ? em oito foi titular ? e marcou quatro gols no Campeonato Brasileiro. O maior indício de que deve atuar contra o Coritiba é a necessidade que o Palmeiras tem de conquistar a vitória ? único resultado que pode acabar com a crise no clube, segundo o próprio técnico Estevam Soares. ?O Estevam conversou comigo, disse para eu me esforçar nos treinos e estar à disposição?, contou, animado com a possibilidade de atuar ao lado de Osmar pela primeira vez. ?Ele já provou que é um grande jogador. O entrosamento não vai ser difícil.? O zagueiro Daniel Silva também tem grandes chances de enfrentar o Coritiba, já que Gabriel está suspenso e Leonardo se recupera de fratura no nariz. ?Depois da cirurgia no joelho esquerdo, fiquei nove meses parado, mas já estou em condições de ajudar o time?, disse. O lateral-direito André Rocha e o lateral-esquerdo Xavier, novas contratações do Palmeiras, começaram a treinar nesta terça-feira.