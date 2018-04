Kahê já pode voltar ao Palmeiras O atacante Kahê já pode voltar a atuar pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Apesar da disputa judicial com o Nacional ainda não estar resolvida, a advogada do jogador, Gislaine Nunes, conseguiu uma garantia judicial, na noite de sexta-feira, de que ele pode exercer sua profissão. Mas, antes de utilizar Kahê, o Palmeiras fará uma consulta oficial ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, entre segunda e quarta-feira, e exigirá do órgão uma carta de garantia de que não será penalizado por escalar o atacante no Campeonato Brasileiro. Ex-clube de Kahê, o Nacional reivindica uma indenização pela quebra de contrato e a questão ainda será decidida pela Justiça do Trabalho, mas isso não impede mais que ele atue pelo Palmeiras.