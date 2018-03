Kahê pronto para grande chance na Ponte Confirmado como novo comandante do ataque da Ponte Preta, Kahê não vê a hora de ocupar a vaga deixada por Roger, que foi para o São Paulo. Ele acha que vai começar vida nova a partir deste domingo, quando será titular no jogo contra o Vasco, em Campinas, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Acho que meu rendimento durante os jogos foi bom. Marquei um gol na estréia (Atlético-PR) e no empate de 3 a 3 com o Atlético-MG sofri um pênalti e dei passe para outro gol. Além disso, entrei em todos os jogos", lembrou Kahê. A diferença, segundo ele próprio, é que haverá mais cobrança para que marque os gols. "Mas esta é a responsabilidade de qualquer centroavante." Kahê está confirmado no time, assim como o goleiro Lauro, que volta no lugar de Aranha após cumprir suspensão. Assim, a Ponte manterá o esquema 4-5-1. Depois da saída de Roger, a diretoria da Ponte promete trazer alguns reforços. O meia Aílton, vinculado ao São Paulo mas que está no Náutico, está nos planos, bem como o meia Carlinhos Bala, do Santa Cruz. Já o contratação do atacante Frontini, do Marília, está descartada, uma vez que o Marília não aceita emprestá-lo apenas para a disputa do Campeonato Brasileiro.