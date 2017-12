Kahn admite que sofre ao ver jogos da Alemanha do banco O goleiro alemão Oliver Kahn, que perdeu a condição de titular na seleção da Alemanha, falou nesta terça-feira de seu "sofrimento" durante os jogos do Mundial. "O mais difícil para mim, sem dúvida, é ficar no banco, e não no gol, jogando. Sinto emoções muito fortes, não consigo relaxar, e inclusive venho sofrendo", declarou. No entanto, o goleiro, que falou para a imprensa pela primeira vez desde o início da Copa, não parece resignado. "Estou pronto para jogar, porque estou treinando forte. Mas não quero que nada aconteça ao Jens (Lehmann)". O melhor jogador do Mundial de 2002, na opinião da Fifa, confessou haver descoberto um novo aspecto de sua personalidade. "Esta experiência tem sido muito diferente: tenho que desenvolver o espírito de equipe, de me entender bem com os demais e tomar cuidado com o meu comportamento, porque os jogadores mais jovens se espelham no que eu faço - fato que eu subestimei durante muito tempo", comentou Kahn, que ficou no banco durante as Copas de 1994 e 1998. A apenas dois dias de completar 37 anos, o goleiro do Bayern de Munique continua motivado: "Depois de uma derrota, sempre consegui me levantar e voltar a vencer". E ele garante que também ficará feliz se a Alemanha for campeã - mesmo que tenha de acompanhar a final do banco de reservas.