Kahn diz que ainda é o nº 1 do mundo Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão (2002), o goleiro alemão Oliver Kahn, do Bayern de Munique, garantiu que ainda é o melhor goleiro do mundo. ?Se tenho êxito com o Bayern, minha posição não está em perigo. Eu sou o número 1?, disse à edição desta sexta-feira do jornal alemão Bild. ?Com meu potencial, não tenho que temer a comparação com nenhum outro goleiro do mundo?, finalizou. Jens Lehmann, do Arsenal, e Timo Hildebrand, do Stuttgart, ameaçam a titularidade de Kahn na seleção alemã.