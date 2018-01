Kahn é eleito o melhor goleiro de 2002 Oliver Kahn, de 33 anos, capitão do Bayern de Munique e da seleção alemã, será anunciado neste sábado como o ?Melhor Goleiro do Mundo em 2002, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol, com sede em Wiesbaden, na Alemanha. A cerimônia de premiação será pouco antes do início da partida entre o Bayern Munique e o Werder Bremen.