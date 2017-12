Kahn é multado por ir à discoteca O goleiro da seleção alemã, Oliver Kahn, eleito pela Fifa como o melhor jogador da Copa do Mundo da Ásia, será multado pelo Bayern de Munique. Segundo a diretoria do clube alemão, Kahn foi a uma discoteca ao invés de seguir tratamento de uma lesão. ?Ele não respeitou um acordo e por isso será multado proporcionalmente ao seu salário?, afirmou Ottmar Hitzfeld, diretor técnico do Bayer. Kahn se machucou na quarta-feira passada contra o Milan, em jogo válido pela Liga dos Campeões, e deveria permanecer em tratamento, mas, segundo o jornal Bild, permaneceu até 5h30 de sábado na discoteca. ?Há uma grande diferença entre jogar golfe, como Kahn afirmou inicialmente, e ir dançar. Ele (Kahn) deve relaxar porque ultimamente está muito cansado e necessita de descando para sua mente?, afirmou Hitzfeld.